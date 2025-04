Game-experience.it - Xbox, Microsoft pubblica “Wake Up”, la nuova pubblicità diretta da David Fincher

sorprende il pubblico con una, affascinanteperintitolata “Up“,da un duo d’eccezione:, regista di capolavori come Fight Club e The Social Network, e Romain Chassaing. Lo spot non punta su console o giochi specifici, ma racconta una favola concettuale che celebra il videogioco come esperienza capace di riconnetterci con la nostra umanità.Protagonista dello spot è Horatio, un topo che vive una vita grigia e meccanica: tragitti affollati, ore in ufficio, pranzi consumati di fretta. In un mondo popolato esclusivamente da topi, le uniche figure umane che appaiono sono misteriosi videogiocatori che irrompono nella monotonia con brevi, intensi frammenti di libertà. Al termine della giornata, Horatio accende la suasu un televisore OLED Samsung, sfruttando l’integrazione del Game Pass nel Gaming Hub, e si connette con i suoi amici.