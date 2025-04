Game-experience.it - The Last of Us Parte 3 verrà sviluppato prima o poi? Neil Druckmann non lo esclude

C’è speranza per chi attende di potersi gustareTheof Us3, anche se al momento non c’è nulla di concreto., presidente di Naughty Dog e co-creatore della saga, ha dichiarato che il team è attualmente concentrato sul nuovo titolo originale Intergalactic: The Heretic Prophet, un progetto ambizioso in sviluppo da anni. Questo significa che la3 della serie non è in fase di produzione al momento. Tuttavia,ha precisato che non ha chiuso le porte a un possibile terzo capitolo, lasciando intendere che potrebbe arrivare se “le stelle si allineano” e se nascerà un’idea narrativa forte quanto le precedenti.Nel corso di un’intervista,ha anche spiegato che il primo capitolo di Theof Us era stato pensato con un finale compiuto,ché non era certo che ci sarebbe stato un sequel.