Neuer out per Inter-Bayern Monaco? Le sensazioni per il ritorno

Neuer è uno degli infortunati in casa Bayern Monaco. Il portiere ha già saltato l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, dalla BILD arrivano aggiornamenti sulle condizioni. INFERMERIA – Manuel Neuer è tra gli infortunati del Bayern Monaco di queste settimane. L’infermeria è piena, anche se si sta svuotando. Aleksandar Pavlovic ha recuperato al 100%, Dayot Upamecano ha ricominciato a correre in campo e punta l’Inter anche se a mezzo servizio. Kingsley Coman è un altro che sta migliorando nella condizione, non però Neuer. Il portiere campione del mondo e d’Europa ha ancora problemi da risolvere con cautela, lo spiega la BILD in Germania.Neuer, le ultime sulle condizioniRECUPERO – Neuer in questi ultimi giorni sta svolgendo allenamenti individuali di presa e coordinazione a terra. Inter-news.it - Neuer out per Inter-Bayern Monaco? Le sensazioni per il ritorno Leggi su Inter-news.it Manuelè uno degli infortunati in casa. Il portiere ha già saltato l’andata dei quarti di finale di Champions League contro l’, dalla BILD arrivano aggiornamenti sulle condizioni. INFERMERIA – Manuelè tra gli infortunati deldi queste settimane. L’infermeria è piena, anche se si sta svuotando. Aleksandar Pavlovic ha recuperato al 100%, Dayot Upamecano ha ricominciato a correre in campo e punta l’anche se a mezzo servizio. Kingsley Coman è un altro che sta migliorando nella condizione, non però. Il portiere campione del mondo e d’Europa ha ancora problemi da risolvere con cautela, lo spiega la BILD in Germania., le ultime sulle condizioniRECUPERO –in questi ultimi giorni sta svolgendo allenamenti individuali di presa e coordinazione a terra.

