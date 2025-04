La disavventura di Zita Fusco ex Amici | un gatto nero le cade sulla testa e lei finisce in ospedale

Zita Fusco, ex allieva di Amici, è finita in ospedale dopo che un gatto nero le è caduto sulla testa, da un balcone al terzo piano. Fusco, che oggi ha 48 anni e continua a lavorare nel settore dello spettacolo, ha raccontato la sua disavventura, per fortuna a lieto fine (per tutti, felino compreso).“Mai avrei pensato di finire in ospedale per una cosa di questo tipo”Come scrive Il Piccolo, Zita e suo marito erano in fila davanti ad una pasticceria nel centro di Milano, quando da un balcone al terzo piano è caduto un felino nero del peso di sette kg, è caduto dritto dritto sulla sua testa.“Il colpo deve essere stato forte perché mio marito, che era vicino a me, ha detto di aver sentito come un mattone caduto giù. Cinemaserietv.it - La disavventura di Zita Fusco (ex Amici): un gatto nero le cade sulla testa e lei finisce in ospedale Leggi su Cinemaserietv.it Sembra un episodio tratto da una commedia all’italiana, eppure è accaduto davvero:, ex allieva di, è finita indopo che unle è caduto, da un balcone al terzo piano., che oggi ha 48 anni e continua a lavorare nel settore dello spettacolo, ha raccontato la sua, per fortuna a lieto fine (per tutti, felino compreso).“Mai avrei pensato di finire inper una cosa di questo tipo”Come scrive Il Piccolo,e suo marito erano in fila davanti ad una pasticceria nel centro di Milano, quando da un balcone al terzo piano è caduto un felinodel peso di sette kg, è caduto dritto drittosua.“Il colpo deve essere stato forte perché mio marito, che era vicino a me, ha detto di aver sentito come un mattone caduto giù.

