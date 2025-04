Traffico di cocaina per 15 milioni di euro | 11 arresti

Inondavano il Bresciano (e non solo) di cocaina, gestendo un traffico del valore di ben 15 milioni di euro. L'organizzazione criminale, ben strutturata e attiva in buona parte della Lombardia, è stata sgominata dai carabinieri del nucleo investigativo di Bergamo. Sono scattati 11 arresti e perquisizioni.

Traffico internazionale droga, sequestri per 2 milioni in Puglia - Beni per due milioni di euro sono stati sequestrati, dai finanzieri di Bari, a quattro persone recentemente condannate - a vario titolo - per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, prod ... (msn.com)

Traffico di droga dalla Spagna alla Puglia: scattano sequestri di beni per 2 milioni di euro - Nel corso del blitz fu sgominata l'esportazione di cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti destinati a rifornire i mercati della regione ... (baritoday.it)

Traffico internazionale di droga: sequestri per oltre 2 milioni di euro - Pubblicato il: 07/04/2025 – 12:44 BARI I finanzieri del comando provinciale di Bari stanno dando esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 2 milioni di euro, emess ... (corrieredellacalabria.it)