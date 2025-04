Thesocialpost.it - Sandra uccisa e violentata a 8 anni dalla vicina di casa: il caso Cantu

Leggi su Thesocialpost.it

È il 2009 quando Tracy, cittadina da 80mila anime nella Greater Bay Area della California, viene scossa da una delle vicende più inquietanti della cronaca americana. Una comunità tranquilla, racchiusa in un triangolo di grandi arterie stradali, improvvisamente si ritrova al centro dell’attenzione nazionale per la scomparsa di una bambina di 8. Unche rivelerà l’orrore nascosto dietro un volto familiare, quello di una, madre e maestra: Melissa Huckaby.La scomparsa e la scopertasparisce un pomeriggio di marzo, giocando nel parcheggio per roulotte di Orchard Estates, a pochi passi da. Le ricerche scattano subito: la sua foto finisce su cartoni del latte e in tutte le stazioni tv locali. Per 14 giorni, la speranza si alterna al dolore. Poi, la macabra scoperta: il suo corpo senza vita, rcchiato in una valigia, viene ritrovato in un bacino per l’irrigazione.