Women in Games chiede a Steam di rimuovere il gioco che promuove le aggressioni sessuali

Il gioco No Mercy su Steam ha sollevato un'ondata di indignazione. Si tratta di una visual novel pornografica in cui il giocatore è spinto a ricattare e abusare sessualmente di familiari, in particolare la madre, con l'obiettivo di "possedere" ogni donna incontrata. La descrizione del gioco — esplicitamente violenta e sessualmente aggressiva — incita a non accettare mai un "no" come risposta, promuovendo uno scenario fatto di incesto, stupri, dominazione maschile e annullamento del consenso.Secondo Women in Games, organizzazione no-profit impegnata per la parità e la sicurezza delle donne nel mondo videoludico, il contenuto è "non solo ripugnante e pericoloso, ma promuove apertamente la disumanizzazione delle donne". Come riparato da VGC, la CEO, Marie-Claire Isaaman, ha lanciato un appello urgente a Valve affinché No Mercy venga rimosso da Steam, sottolineando che un prodotto del genere sulla più grande piattaforma PC di giochi al mondo manda un messaggio allarmante: che la violenza sulle donne può essere trasformata in intrattenimento.

