Cultweb.it - La valigia di Re Carlo III? Mai senza la carta igienica preferita

Reviene in Italia per festeggiare il ventesimo anniversario delle nozze con Camilla, una storia d’amore inossidabile la loro, e il web fiorisce con mille curiosità, a volte quasi preistoriche. Per esempio, da qualche ora fa discutere il contenuto (ipotetico) delladel sovrano. Un mistero svelato grazie a un libro, The Palace Papers, pubblicato nel 2022 dalla giornalista Tina Brown. Secondo l’autrice, durante ogni soggiorno fuori casa, anche in semplici visite a amici,portava con sé il sedile del water personale, lae un paio di altri indispensabili. Come un letto ortopedico, dei quadri raffiguranti paesaggi scozzesi da appendere, gli acquerelli personali. E, con somma gioia di Mr. Bean, anche il suo orsacchiotto d’infanzia, custodito in una busta di plastica.