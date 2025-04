Lewis Hamilton cambia look e fa il filosofo | “Non mi stresso per cose fuori dal mio controllo”

Hamilton si è presentato con un look tutto nuovo, con le treccine sciolte. Leggi su Fanpage.it Il sette volte campione del mondo prima del GP Bahrain dimostra di non essere affatto scalfito dalle critiche.si è presentato con untutto nuovo, con le treccine sciolte.

Lewis Hamilton cambia look e fa il filosofo: "Non mi stresso per cose fuori dal mio controllo". La Lewis Hamilton Fashion Week è finalmente ripartita. La rivoluzione di stile di Lewis Hamilton: il look a Maranello nasconde un omaggio alla Ferrari. I 40 anni di Lewis Hamilton in 40 look memorabili. I migliori look di Lewis Hamilton, che ha reso la F1 un evento di moda. Ferrari sempre più rossa: cambiano look anche Hamilton e Leclerc. Ne parlano su altre fonti

Lewis Hamilton cambia look e fa il filosofo: “Non mi stresso per cose fuori dal mio controllo” - Il sette volte campione del mondo prima del GP Bahrain dimostra di non essere affatto scalfito dalle critiche. Hamilton si è presentato con un look tutto nuovo, con le treccine sciolte. (fanpage.it)

Lewis Hamilton, hair look inedito in Bahrain: capelli sciolti e ricci (al naturale) sotto il cappellino rosso - Lewis Hamilton è da sempre il re dei look nei paddock di Formula1 in giro per il mondo. I suoi outfit, ogni volta, fanno il giro del web e dimostrano quanto il neo pilota Ferrari ami la moda e segua l ... (corriere.it)

F1 | Hamilton-Ferrari, anche a Melbourne lo stile non cambia: è sempre “Lewistyle” [FOTO] - F1 Hamilton Ferrari – Il clamore attorno al passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari non ... con un elegante completo giacca e cravatta, un look inedito che aveva sorpreso persino Toto Wolff ... (msn.com)