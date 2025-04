Thesocialpost.it - UFO nei cieli di Mosca: misterioso oggetto luminoso scatena il fuoco della contraerea

Unvolante non identificato ha attraversato iregione dindo il panico e la reazione immediatarussa. Le immagini, diventate virali in poche ore, mostrano un velivolo con un centro rossoe lampeggiante, circondato da una struttura bianca circolare in rotazione, simile a una conchiglia. L’ha sorvolato indisturbato le aree sorvegliate nonostante l’intensoaperto dalle batterie di difesa russe, che hanno sparato centinaia di colpi senza riuscire a colpirlo.Il primo sospetto è stato l’ennesimo attacco da parte di un drone ucraino, tesi che ha portato all’immediato intervento militare. Tuttavia, da Kiev è arrivata una smentita: secondo le autorità ucraine, si trattava soltanto di un elicottero russo, erroneamente identificato come nemico dalle truppe di terra.