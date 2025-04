Valerio Lundini video intervista Faccende complicate 2 | Dalle mie origini indiane alla fika svedese

video intervista a Valerio Lundini, autore e protagonista del programma Faccende complicate 2, seconda stagione in cui affronterà con la solita ironia tante tematiche differenti, che ci illustra nel nostro incontro, oltre a rivelarci che sta preparando il suo primo film da registaVi presentiamo la nostra video intervista a Valerio Lundini, autore e protagonista del programma Faccende complicate 2, seconda stagione della sua fortunata serie, in cui affronterà con la solita ironia tante tematiche differenti, che ci illustra nel nostro incontro, oltre a rivelarci che sta preparando il suo primo film da regista.Faccende complicate 2: trama“Più di un normale programma, poco meno di un bel film”, così Valerio Lundini definisce la seconda stagione di Faccende complicate, dal 10 aprile in esclusiva su RaiPlay. .com - Valerio Lundini, video intervista Faccende complicate 2: «Dalle mie origini indiane alla “fika” svedese» Leggi su .com La nostra, autore e protagonista del programma2, seconda stagione in cui affronterà con la solita ironia tante tematiche differenti, che ci illustra nel nostro incontro, oltre a rivelarci che sta preparando il suo primo film da registaVi presentiamo la nostra, autore e protagonista del programma2, seconda stagione della sua fortunata serie, in cui affronterà con la solita ironia tante tematiche differenti, che ci illustra nel nostro incontro, oltre a rivelarci che sta preparando il suo primo film da regista.2: trama“Più di un normale programma, poco meno di un bel film”, cosìdefinisce la seconda stagione di, dal 10 aprile in esclusiva su RaiPlay.

Valerio Lundini e la fine della comicità: «Sui social anche chi vende bare deve fare i meme» - L'intervista. Video Intervista – Valerio Lundini: «La musica e l’ironia possono farci innamorare della vita. Ritorno in tv? Solo con nuove idee. Watch Valerio Lundini e i Vazzanikki, la nostra video intervista. Bugo ha annunciato il concerto di «addio alle scene» previsto per il 1° aprile. Valerio Lundini & i VazzaNikki, intervista alla band. “La volgarità infantile mi piace. Quando Christian De Sica scivola nel becero mi fa impazzire. Ne parlano su altre fonti

Valerio Lundini e le sue Faccende complicate: "Lo storytelling mi affascina. L'ispirazione? Rompere le bolle" - Valerio Lundini torna sulla Rai con la seconda stagione del suo (riuscito) format, Faccende complicate. E sul cinema ci dice: "Sto scrivendo il mio primo film, ma è tutto molto complicato!". La nostra ... (msn.com)

“Faccende complicate”, anzi serissime: il nuovo viaggio di Valerio Lundini fra satira e riflessione - Ci vorrebbe una multa fissa per chi lo definisce surreale, e lui diventerebbe milionario in pochi giorni. Magari prima o poi la questione del surreale finirà analizzata in una delle puntate di Faccend ... (repubblica.it)

Per Valerio Lundini la comicità è una faccenda complicata - Il protagonista della nostra nuova digital cover è l'attore e comico romano, che abbiamo incontrato nei giorni in cui riparte Faccende complicate. (rivistastudio.com)