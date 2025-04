Game-experience.it - The Last of Us Complete Edition annunciata da Sony con la Collector’s Edition, ecco contenuti e prezzi

e Naughty Dog hanno annunciato ufficialmente Theof Us, un’edizione completa che raccoglie i due acclamati capitoli della serie in un’unica soluzione, disponibile da oggi su PS5 in formato digitale. Un’occasione perfetta sia per chi ha vissuto ogni istante accanto a Joel, Ellie e Abby, sia per chi si affaccia per la prima volta a questo viaggio indimenticabile.La novità non si ferma al download digitale: è stataanche unafisica, in uscita il 10 luglio 2025, già prenotabile in esclusiva tramite direct.playstation.com. Questa versione speciale è contraddistinta da un cofanetto da collezione con una nuova grafica ispirata alla componente umana e artistica della serie. All’interno troviamo una Steelbook elegante che ospita i dischi fisici con grafiche essenziali per entrambe le versioni: Part I e Part II Remastered.