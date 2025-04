DIRETTA Conference League Celje-Fiorentina | Segui la cronaca LIVE

Conference League, la squadra di Palladino vola in Slovenia per affrontare il Celje

Prima volta che affrontano una squadra italiana per i campioni di Slovenia che hanno raggiunto un traguardo storico come i quarti di finale di Conference League, superando ben due turni eliminatori per arrivare a questa partita.

Palladino (LaPresse) – Calciomercato.it

I padroni di casa, che hanno sconfitto ai sedicesimi l'Apoel Nicosia e agli ottavi il Lugano, arrivano a questo appuntamento dopo la vittoria, la terza consecutiva, ottenuta nel massimo campionato sloveno sul campo del Bravo. La vetta della classifica, occupata dall'Olimpija Ljubljana, è distante ben diciotto punti, mentre il terzo posto, che vale la qualificazione alla prossima edizione della Conference League dista soltanto due lunghezze per gli uomini di Albert Riera.

