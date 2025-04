Trump tratteremo con l' Ue sui dazi come un unico blocco

Trump ha detto che sui dazi tratterà con l'Unione europea "come un unico blocco" e non per singolo Paese. "Ci hanno trattato molto male ma sono stati intelligenti", ha aggiunto il presidente riferendosi al ritiro delle tariffe di ritorsione da parte di Bruxelles. Quotidiano.net - Trump, tratteremo con l'Ue sui dazi come un unico blocco Leggi su Quotidiano.net Donaldha detto che suitratterà con l'Unione europea "un" e non per singolo Paese. "Ci hanno trattato molto male ma sono stati intelligenti", ha aggiunto il presidente riferendosi al ritiro delle tariffe di ritorsione da parte di Bruxelles.

