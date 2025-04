Sport.quotidiano.net - Masters 1000 di Monte Carlo, Musetti-Tsitsipas: orario e dove vedere la sfida

, 10 aprile 2025 - In campo per raggiungere per la prima volta in carriera la semifinale aldi, il primo grande torneo della stagione sulla terra rossa. E' questo l'obiettivo di Lorenzo, carico dopo aver tagliato il traguardo dei quarti di finale grazie alla vittoria nel derby contro Matteo Berrettini, sconfitto con un doppio 6-3. Questo è stato il primo incontro nel Principato nel quale il toscano, testa di serie numero 13, non è partito in svantaggio: nelle prime due uscite infatti, il carrarino si era ritrovato sotto di un set contro il cinese Yunchaokete Bu (4-6, 7-5, 6-3) e successivamente contro il ceco Jiri Lehecka (1-6, 7-5, 6-2). Stavolta, dall'altra parte della rete l'azzurro troverà Stefanos, numero 6 del seeding e campione in carica.