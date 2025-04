Mistermovie.it - Amici 24: TrigNo sorprende tutti con il balletto virale su “Abracadabra” di Lady Gaga

Durante l’ultimo daytime di24, il pubblico ha assistito a uno dei momenti più leggeri enti della giornata. Tra sfide, prove e riflessioni, a catturare l’attenzione è stato, che insieme ad Antonia e Chiamamifaro si è cimentato in una coreografia diventatasu TikTok, sulle note di “” disi mette in gioco con il” diLa sfida ha visto cantanti e ballerini uscire dalla loro zona di comfort per affrontare prove appartenenti a discipline diverse dalle loro. In questo contesto,— membro del team di Anna Pettinelli — ha abbracciato con entusiasmo la proposta. Il suo approccio spontaneo e coinvolgente ha trasformato una semplice esibizione in un momento esilarante, capace di strappare sorrisi a compagni di classe e telespettatori.