Roccella sul caso del Policlinico di Messina | un refuso il bando per soli uomini? Bene che sia arrivata la rettifica

Roccella interviene sulle polemiche in merito al bando "sessista" del Policlinico di Messina. Dopo le polemiche roventi scatenate dall'equivoco del concorso della struttura riservato ai soli uomini – con l'azienda universitaria che ha pubblicato un bando per cercare un «professionista con ruolo di ricercatore aggiunto under 40» e tra i requisiti viene richiesto il «genere maschile» – è esplosa la protesta. Con commenti risentiti. E polemiche a fuoco vivo. Soprattutto sui social.

Roccella sul caso del Policlinico di Messina

Poi, dal Policlinico arriva la spiegazione che placa la situazione. E spegne (definitivamente?) dubbi e recriminazioni: «In riferimento al bando in cui è stato previsto il genere maschile – ha spiegato l'azienda ospedaliera universitaria – precisiamo che si è trattato di un mero refuso.

