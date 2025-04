.com - Maison Heler: l’ardita visione architettonica di Philippe Starck

Cosa succede quando si fonde una graziosa dimora francese ottocentesca con una svettante torre di vetro? Un’allucinazione? Un vascello che attraversa le ere?In realtà, è, la stravagante e geniale creazione del maestro del design.Sospesa a 45 metri d’altezza sopra la città di Metz, in Francia, questa struttura alberghiera surreale colloca una perfetta casa alsaziana in cima a una scintillante torre, come nel più sofisticato dei giochi di equilibrio. Tutti gli elementi tradizionali sono presenti—le caratteristiche imposte, il tetto spiovente, persino un piccolo giardino—solo che. galleggiano nel cielo.la descrive come “un edificio immaginario emerso da un sogno,” definizione quanto mai appropriata. L’effetto ricorda qualcosa che potrebbe costruire uno spettro dall’impeccabile gusto estetico.