WWE | Il nuovo podcast di Stephanie McMahon ha finalmente un nome

si sta preparando a mettersi dietro al microfono, e oraconosciamo ildel suoprogetto targato WWE. Nell’ultimo episodio di WrestleVotes Radio, trasmesso da WrestleBinge, è stato svelato che ildisi intitolerà “What’s Your Story with”. Secondo alcune fonti interne alla WWE, la compagnia ha in programma di promuovere il programma “in grande stile”, rendendolo una parte fondamentale dell’espansione mediatica della WWE.Anche se i fan sapevano da settimane chestava lavorando a un, dopo la sua serie’s Places su ESPN+, è la prima volta che il titolo viene confermato ufficialmente. Il format dovrebbe prevedere interviste condotte dallacon una vasta gamma di ospiti, sia dal mondo WWE che da altri ambiti, oltre a momenti in cui parlerà apertamente del suo percorso personale, cresciuta dietro le quinte della più grande compagnia di wrestling del mondo.