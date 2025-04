Rubio ci auguriamo che colloqui con Iran portino la pace

auguriamo che i colloqui di sabato con l'Iran portino alla pace". Lo ha detto il segretario di Stato Marco Rubio in una riunione di governo ribadendo che i contatti saranno "diretti" nonostante la smentita di Teheran. Quotidiano.net - Rubio, ci auguriamo che colloqui con Iran portino la pace Leggi su Quotidiano.net "Ciche idi sabato con l'alla". Lo ha detto il segretario di Stato Marcoin una riunione di governo ribadendo che i contatti saranno "diretti" nonostante la smentita di Teheran.

Israele-Hamas, le ultime notizie di oggi | Trump: «Siamo vicini alla liberazione degli ostaggi a Gaza». Ucraina, colloqui a Riad: Kiev pronta a tregua parziale e firma sulle terre rare. Rubio: "Zelensky dovrà cedere territori per la pace". Sì di Kiev alla proposta Usa di 30 giorni di tregua. Trump: parlerò con Putin, spero accetti - Baerbock: "A Gedda punto di svolta, ora Russia metta fine alla guerra".

Colloqui di pace tra Rubio e Lavrov - 3.03 Colloqui di pace tra Rubio e Lavrov Il Segretario di Stato Usa, Marco Rubio e il ministro degli Esteri russo, Ser- gei Lavrov, hanno parlato per concorda- re la prossima fase dei colloqui per ... (televideo.rai.it)

Usa, Tajani: "Dopo colloqui con Rubio convinto di grande spazio per dialogo con Ue" - "Nei giorni scorsi, in Canada, alla riunione dei Ministri degli Esteri del G7, ho avuto un nuovo lungo colloquio con il Segretario di Stato Marco Rubio ... straordinario e ci sono margini per ... (adnkronos.com)