Ciclismo Giro dei Paesi Baschi | tappa e maglia per Joao Almeida

Joao Almeida si prende la quarta tappa del Giro dei Paesi Baschi. Il portoghese della UAE Emirates ha tagliato in solitaria il traguardo di Markina-Xemein con quasi trenta secondi di margine sugli inseguitori, dopo aver fatto la differenza sull’ultima salita di giornata. Almeida si prende anche la maglia di leader della classifica generale. Nella volatona per il secondo posto Isaac Del Toro (UAE Emirates) regola l’ormai ex maglia gialla Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step). Settimo Simone Velasco (Astana Team), che entra in top ten anche nella classifica generale (10^ a 2’18”). Almeida in maglia gialla con 30? su Schachmann e 38? su Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe), vero sconfitto di giornata e anche fuori dalla top ten di tappa.La tappaPartenza subito piuttosto vivace, con Simon Guglielmi (Arkéa-B&B Hotels) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) a portare il primo attacco significativo della giornata. Leggi su Sportface.it si prende la quartadeldei. Il portoghese della UAE Emirates ha tagliato in solitaria il traguardo di Markina-Xemein con quasi trenta secondi di margine sugli inseguitori, dopo aver fatto la differenza sull’ultima salita di giornata.si prende anche ladi leader della classifica generale. Nella volatona per il secondo posto Isaac Del Toro (UAE Emirates) regola l’ormai exgialla Maximilian Schachmann (Soudal Quick-Step). Settimo Simone Velasco (Astana Team), che entra in top ten anche nella classifica generale (10^ a 2’18”).ingialla con 30? su Schachmann e 38? su Florian Lipowitz (Red Bull – Bora – Hansgrohe), vero sconfitto di giornata e anche fuori dalla top ten di.LaPartenza subito piuttosto vivace, con Simon Guglielmi (Arkéa-B&B Hotels) e Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) a portare il primo attacco significativo della giornata.

