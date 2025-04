Assaltano portavalori in aeroporto lo bruciano con dentro i soldi e scappano

portavalori sulla pista d'atterraggio dell'aeroporto Almirante Padilla di Riohacha (Colombia). I malviventi hanno avuto anche uno scontro a fuoco con le guardie giurate a presidio del mezzo. La banda ha prelevato quanti più soldi poteva. Europa.today.it - Assaltano portavalori in aeroporto, lo bruciano (con dentro i soldi) e scappano Leggi su Europa.today.it Un commando di 12 uomini ha assaltato il 9 aprile un furgonesulla pista d'atterraggio dell'Almirante Padilla di Riohacha (Colombia). I malviventi hanno avuto anche uno scontro a fuoco con le guardie giurate a presidio del mezzo. La banda ha prelevato quanti piùpoteva.

