Inter Bayern Monaco brutte notizie per Kompany | si riducono sempre di più le chance di vedere Neuer in campo contro i nerazzurri

di Redazione, il punto sulle condizioni di Neuer: sile possibilità diil portiere inper Vincent. Secondo quanto riferito dalla Bild, aumentano le probabilità che Manuel Neuer non scenda inl’per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, partita in programma mercoledì 16 aprile a San Siro.Il portiere del, attualmente, sta affrontando un problema di infortunio muscolare che coinvolge il polpaccio destro. Questo infortunio lo costringerà a saltare in modo certo la prossima importante partita, che si svolgerà sabato pomeriggioil Borussia Dortmund. Al suo posto, la squadra farà ancora affidamento su Jonas Urbig, che ha già dimostrato le sue capacità esibendosi tra i pali nella sfida d’andatail club nerazzurro.