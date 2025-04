Thesocialpost.it - Tania Bellinetti, volo dal terzo piano: si indaga per femminicidio. Ricercato l’ex compagno

Leggi su Thesocialpost.it

Quella che inizialmente sembrava una tragedia personale, potrebbe invece rivelarsi l’ennesimo. È accaduto a Bologna, nel quartiere Barca, dove, 48 anni, è precipitata martedì sera daldi una palazzina in via Tolstoi 4. La donna è morta sul colpo.L’ipotesi di spinta e la fuga delCol passare delle ore, le prime ipotesi di suicidio sono state messe in dubbio dagli inquirenti, che ora sospettano un gesto violento. Secondo le prime ricostruzioni,potrebbe essere stata spinta dal balcone dal suo ex, un uomo di origine tunisina di 38 anni, già ammonito dal questore per episodi di maltrattamenti.L’uomo, che sarebbe stato visto allontanarsi dall’abitazione subito dopo la caduta, è irreperibile e attualmentedalla polizia.