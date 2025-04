.com - Luis Henrique, chi è l’esterno brasiliano nel mirino dell’Inter

Leggi su .com

(Adnkronos) – L’Inter punta. La società nerazzurra, in corsa ancora su tre fronti e reduce dalla bella vittoria dell’Allianz Arena contro il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di Champions League, si sta già muovendo in vista del prossimo calciomercato per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione e ha messo nelil giovane esterno del Marsiglia. Proprio delha parlato il presidenteGiuseppe Marotta: “È un buon giocatore, come ce ne sono tanti altri sui nostri taccuini. Ausilio e Baccin sono sempre molto attivi sul mercato come i nostri osservatori e al momento giusto si muoveranno. Per ora è ancora presto”, ha detto ai microfoni SkySport. Ma chi èè un esterno offensivodi 23 anni di proprietà del Marsiglia.