Anche a Lecce Mosaico Verde | mille nuovi alberi a ridosso della Tangenziale Est

Lecce – mille nuove piante sono state messe a dimora in un’area compresa tra la Tangenziale Est e via Rocco Scotellaro nell’ambito dell’iniziativa Mosaico Verde, promossa da AzzeroCO2 in collaborazione con Legambiente e con il sostegno di Edison Energia.L’intervento di forestazione ha. Lecceprima.it - Anche a Lecce “Mosaico Verde”: mille nuovi alberi a ridosso della Tangenziale Est Leggi su Lecceprima.it nuove piante sono state messe a dimora in un’area compresa tra laEst e via Rocco Scotellaro nell’ambito dell’iniziativa, promossa da AzzeroCO2 in collaborazione con Legambiente e con il sostegno di Edison Energia.L’intervento di forestazione ha.

