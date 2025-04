Anteprima24.it - Tragedia in Campania, cade dal terzo piano e muore: addio al 17enne Matteo

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: < 1 minutoE’ stato un risveglio triste quello di questa mattina per i maddalonesi.Carfora, 17 anni, ha perso la vitando daldella sua abitazione in via Gramsci.Lasi è consumata nella tarda serata di ieri quando la quiete del quartiere è stata rotta dalle sirene dell’ambulanza e dalla disperazione dei familiari. I sanitari del 118 sono giunti prontamente sul posto per cercare di salvare il ragazzo, ma, purtroppo, per lui non c’è stato nulla da fare.Tantissimi i messaggi di cordoglio pubblicati anche sui social da parte dei maddalonesi scossi dalla terribile notizia, sull’episodio si è espresso anche il presidente della FIGC, Carmine Zigarelli: “Il Presidente FIGC LND C.R., il Consiglio direttivo e il Comitato tutto sono profondamente addolorati per l’improvvisa scomparsaCarfora, calciatore classe 2007 dell’Amy Real Maddaloni.