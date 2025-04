Rita de Crescenzo | Mi metto a studiare e scendo in campo chi siede in Parlamento non ha meno reati di me

Rita De Crescenzo, figura molto seguita nel panorama dei social network e conosciuta anche per episodi controversi come l'"invasione di Roccaraso", ha ufficializzato la propria intenzione di scendere in campo politico, dichiarando la volontà di candidarsi al Parlamento. L'annuncio è stato diffuso attraverso un video che ha rapidamente attirato l'attenzione del web.

