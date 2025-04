Vomitava sangue Bambina muore dopo un intervento alle tonsille

Ilgiornale.it - "Vomitava sangue". Bambina muore dopo un intervento alle tonsille Leggi su Ilgiornale.it La piccola di soli 5 anni, operata in Francia, è morta all'ospedale di Torino. Per lei non c'è stato nulla da fare

"Vomitava sangue". Bambina muore dopo un intervento alle tonsille. Bambina di 5 anni morta dopo un'operazione alle tonsille: «Vomitava sangue». Indagini sull'ospedale che l'ha d. Vomita sangue, poi i due ricoveri: così è morta Camilla, la bimba che ha ingerito una pila. Il dolore e la rabbia dei genitori: «Vogliamo sapere cosa è accaduto». Vomita sangue ma viene dimessa: Camilla uccisa a 17 mesi da una pila a bottone. Camilla morta a 17 mesi dopo aver ingerito una pila, vomitava sangue ma i medici l'hanno rimandata a casa. La. Andreea morta di parto a Pavia. Stava male da giorni, ma l’ospedale l’aveva rimandata a casa: “Dolori normali”. Ne parlano su altre fonti

"Vomitava sangue". Bambina muore dopo un intervento alle tonsille - La piccola di soli 5 anni, operata in Francia, è morta all'ospedale di Torino. Per lei non c'è stato nulla da fare ... (ilgiornale.it)

Bambina di 5 anni morta dopo un'operazione alle tonsille: «Vomitava sangue». Indagine sull'ospedale che l'ha dimessa - Una bambina di 5 anni è morta mercoledì sera all'ospedale Regina Margherita di Torino. Pochi giorni prima era stata operata alle tonsille. Poi, l'arresto cardiaco e ... (msn.com)

Che cosa fare in caso ci siano tracce di sangue nelle feci? - Buonasera dottore, nelle feci di mia figlia di 6 anni c'erano tracce di sangue vivo (rosso), dopo accurati controlli abbiamo scoperto che la bambina ha una ragade anale, ha fatto delle cure con ... (pazienti.it)