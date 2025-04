Ilfattoquotidiano.it - Bologna, donna morta dopo essere caduta dal balcone: si cerca il compagno. Lei lo aveva denunciato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Siildi Tania Bellinetti, 47ennecadendo daldella sua abitazione martedì 8 aprile a. Secondo il Corriere di, l’uomo di origine marocchina viveva insiema alla vittima ed è attualmente rito. In un primo momento si era parlato di suicidio, ma sono in corso gli accertamenti della polizia per chiarire le cause del decesso avvenuto in zona Barca, in una palazzina di via Tolstoj. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno visto il corpo.Indaga, con il coordinamento della Procura, la squadra mobile. In base a quanto si apprende, non si esclude nessuna ipotesi. Stando alle ultime indiscrezioni, in passato lacondotte maltrattanti a suo danno. La procura precisa però che, al momento, non emergono elementi che colleghino questi fatti alla morte.