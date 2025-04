48enne morta cadendo dal balcone a Bologna la polizia cerca il compagno | l' avrebbe maltrattata in passato

polizia sta cercando il compagno di Tania Bellinetti, la 48enne morta a Bologna dopo essere caduta dal balcone di casa. Indaga la Procura Notizie.virgilio.it - 48enne morta cadendo dal balcone a Bologna, la polizia cerca il compagno: l'avrebbe maltrattata in passato Leggi su Notizie.virgilio.it Lastando ildi Tania Bellinetti, ladopo essere caduta daldi casa. Indaga la Procura

48enne morta cadendo dal balcone a Bologna, la polizia cerca il compagno: l'avrebbe maltrattata in passato. Precipita dal dirupo per decine di metri, morto 48enne a Sant’Agata dei Goti (Benevento). Virginia von Furstenberg, 48 anni, trovata morta sul terrazzo di un hotel: caduta dall'alto. Chi era la stilis. Truffa via SMS del finto addebito Nexi, come riconoscerla e cosa fare se arriva il messaggio. Bologna, donna muore cadendo dal balcone. Ricercato l’ex compagno. Ne parlano su altre fonti

Bologna, mamma di 48 anni muore cadendo dal balcone: ricercato il compagno, indagini in corso - Giallo a Bologna, dove una donna di 48 anni è orta cadendo dal balcone al terzo piano della palazzina dove viveva col compagno, che risulterebbe ricercato ... (fanpage.it)

Giallo alla Barca, donna muore cadendo dal balcone, ricercato l’ex compagno - BOLOGNA – Tania Bellinetti è volata dal terzo piano della palazzina in cui abitava, in via Tolstoi 4 al quartiere bolognese della Barca, martedì sera. Ma quello che inizialmente sembrava un caso di ... (bologna.repubblica.it)

Morte di Tania Bellinetti a Bologna: da suicidio a possibile femminicidio - L’ipotesi è che la 48enne madre di due figli sia stata spinta giù dal balcone. Ricercato il compagno, già ammonito per maltrattamenti. Bologna – Quello che… Leggi ... (informazione.it)