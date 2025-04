Juventusnews24.com - Chi è Boufandar, il mediano classe 2006 della Juve Primavera: interdizione e visione di gioco per Magnanelli

di Fabio ZaccariaChi è, focus sul play a disposizione di mistermarocchino padronemediana. Carriera, caratteristiche e identikitFra i ragazzi di, allenatore, tanti sono i giocatori che si son messi in mostra in questi ultimi mesi. Da citare assolutamente Adam, centrocampista marocchino, autore sin qui di un’impressionante evoluzione sotto vari punti di vista, ora fra i punti fermi del suo tecnico.ntusnews24, da sempre interessata al mondoin toto, aveva già elogiato ed acceso i fari, nel passato 2021, sul ragazzo nato nel cuneese e cresciuto proprio in bianconero, all’epoca in forza all’Under 16.Ecco quindi un identikit sul ragazzo, focalizzato sulla sua carriera e le caratteristiche tecniche.