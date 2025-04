Europa.today.it - Donna trovata morta in strada dopo il volo giù da una finestra

Leggi su Europa.today.it

Aveva denunciato maltrattamenti laa Bologna, presumibilmente caduta dalladella sua abitazione in zona Barca. È successo martedì in via Tolstoi nel capoluogo emiliano.A chiamare i soccorsi sono stati alcuni residenti che hanno visto il corpo della. Indaga.