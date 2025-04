Ilaria Sula caccia ai complici di Samson

Samson si è disfatto del cadavere di Ilaria Sula con un complice. E' l'ipotesi investigativa che sta prendendo sempre più piede. Il corpo della studentessa uccisa a Roma era troppo pesante da poter essere trasportato da una persona sola. Il killer, per non essere notato dai vicini e dai passanti, deve aver agito necessariamente con un'altra persona per infilare il cadavere nel trolley e poi nel bagagliaio dell'automobile con cui ha viaggiato per oltre 40 chilometri per arrivare nel comune di Capranica Prenestina. E lì abbandonarlo.

Maschio e complice, caccia a chi ha aiutato Mark Samson a sbarazzarsi del cadavere di Ilaria Sula. Ilaria Sula, è caccia ai complici di Mark. "Corpo nascosto con due amici". Femminicidio Ilaria Sula, caccia ai complici di Samson: accertamenti su due persone vicine al 23enne. Femminicidio Sula, il gip: "Dopo il delitto Samson ha mostrato autocontrollo e lucidità". Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson aveva dei complici? La Procura dispone accertamenti su due giovani. Femminicidio Ilaria Sula, accertamenti su possibili complici di Samson.

