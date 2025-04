Sport.quotidiano.net - Ciclismo, niente Tour per Jakobsen: "Ma con quest'operazione la carriera è salva"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 10 aprile 2025 - Il bivio, con una strada che conduce alla fine prematura della, non è inedito per Fabio, che per la prima volta lo ha percorso nel 2020 dopo il gravissimo incidente al Giro di Polonia che ne ha addirittura messo in discussione la stessa vita: poche settimane fa invece la scoperta della doppia occlusione delle due arterie iliache ha rischiato ancora di fermare i sogni dell'olandese, che ha raccontato il suo calvario (e le conseguenze) ai microfoni di De Telegraaf. Le dichiarazioni di"Mi sento come un vecchio nonno, ma cammino e mi muovo di nuovo": si apre così la confessione del corridore del Team Picnic PostNL, che spiega più nel dettaglio il complicato post operatorio. "Quando fai un'del genere sei in forma smagliante. Poi si passa una notte in terapia intensiva e io ne sono uscito molto male.