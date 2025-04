Dailymilan.it - Conceicao, tutte le dritte per il Fantacalcio in Udinese-Milan

ha parlato dello stato della sua rosa, svelando dinamiche utili per ilsi sfideranno nella 32ª giornata di Serie A venerdì sera alle ore 20:45, al Bluenergy Stadium. I rossoneri arrivano a questa trasferta dopo il pareggio contro la Fiorentina, un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca.In vista della gara, l’allenatore del, Sergio, è intervenuto in conferenza stampa affrontando diversi argomenti, tra cui anche quelli che interessano particolarmente agli appassionati di. Il tecnico ha infatti fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche di alcuni giocatori chiave: Santiago Gimenez, Alessandro Florenzi e Luka Jovic.ha chiarito che Gimenez non sarà disponibile per la sfida contro l’. L’attaccante ha riportato un problema fisico nell’ultima partita di campionato e lo staff medico ha deciso di non rischiarlo.