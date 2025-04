Alessia Sbal travolta e uccisa sul raccordo | niente sconto di pena al camionista che l’ha investita

niente sconto di pena per il camionista che ha travolto Alessia Sbal sul raccordo all'altezza di Casalotti Boccea quella tragica notte di quasi tre anni fa. I giudici dell'Appello confermano la condanna a 8 anni. Leggi su Fanpage.it diper ilche ha travoltosulall'altezza di Casalotti Boccea quella tragica notte di quasi tre anni fa. I giudici dell'Appello confermano la condanna a 8 anni.

