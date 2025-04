Dazi Trump | Tratteremo con l’Ue non con singoli Stati Media Usa | Sulla Cina tariffe in totale al 145%

Leggi su Open.online

Novanta giorni di proroga concessi da Donaldsuireciproci, novanta giorni concessi dall’Unione europea sulle contro-del 25% preannunciate ieri. A darne annuncio è la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, dopo che in mattinata aveva già manifestato la soddisfazione per la decisione della Casa Bianca: «È un passo importante verso la stabilizzazione dell’economia globale». Mano tesa da Washington, altrettanto da Bruxelles: «Vogliamo dare una possibilità ai negoziati», ha scritto sui socialvon der Leyen. «Mentre completiamo l’adozione delle contromisure del, che hanno ricevuto un forte sostegno da parte dei nostrimembri, le sospendiamo per 90 giorni. Se i negoziati non saranno soddisfacenti, scatteranno le nostre contromisure». In serata, è intervenuto il presidente Usa affermando che tratterà con«come unico blocco» e non per singolo Paese.