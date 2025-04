Thesocialpost.it - Addio ad Alberto Barberis Canonico, simbolo dell’eccellenza tessile biellese

Leggi su Thesocialpost.it

Il mondo delpiange la scomparsa di, figura centrale dell’industria laniera italiana e per decenni anima e guida della Vitale, storico lanificio di Valdilana e autentico baluardo del Made in Italy. L’imprenditore si è spento all’età di 86 anni, lasciando un’eredità imprenditoriale e culturale che attraversa i secoli.Una storia che parte dal 1663La Vitaleè tra le aziende tessili più antiche del mondo: le sue origini risalgono al 1663, anche se la configurazione societaria attuale risale al 1936. Oggi è considerata leader internazionale nella lavorazione delle fibre pregiate, con una clientela che spazia dai più prestigiosi sarti di Savile Row fino ai grandi nomi dell’alta moda.L’ingegnere che ha trasformato il lanificioLaureato in ingegneria meccanica al Politecnico di Milano,ha saputo unire visione tecnica e imprenditoriale, guidando l’azienda familiare con rigore e lungimiranza.