Trump rassicura sul costo dei dazi | Ci sarà una transizione ma andrà tutto bene

Durante una riunione del suo governo, l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha riconosciuto che l’introduzione deicomporterà “undi”, ma ha volutore l’opinione pubblica affermando che “”. Secondo, le nuove tariffe stanno generando un impatto positivo per l’economia americana: “Stiamo guadagnando miliardi al giorno”, ha dichiarato con entusiasmo.Nel suo intervento, l’ex presidente ha celebrato i risultati ottenuti nei mercati finanziari: “Ieri è stata la giornata più importante della storia, per i mercati”. Un’affermazione che punta a rafforzare la narrativa di una ripresa economica trainata dalle sue politiche commerciali. “Siamo molto, molto soddisfatti di come sta andando il Paese”, ha aggiunto.ha anche ribadito il suo obiettivo di riequilibrare i rapporti commerciali globali: “Stiamo cercando di farci trattare equamente dal mondo.