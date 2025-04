Unlimitednews.it - Alle Gallerie d’Italia di Vicenza la mostra “Ceramiche e nuvole”

(ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo apre al pubblico dall’11 aprile al 22 marzo 2026riedila. Cosa le antichegreche raccontano di noi, curata da Francesco Poroli per Associazione Illustri e con il patrocinio del Comune di.Un progetto che pone in dialogo due mondi apparentemente lontani come quello delle antichecon quello più attuale del fumetto mediante temi universali che attraversano i secoli. Saranno esposte, per circa un anno, quattro opere selezionate dalla collezione diattiche e magnogreche di Intesa Sanpaolo, che saranno poste a confronto con l’arte del fumetto, su quattro temi attuali correlati ad altrettanti personaggi della mitologia: Elena o delle donne; Dioniso o della diversità; Aiace o dei conflitti; Eros o del desiderio.