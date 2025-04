Oasport.it - Matteo Berrettini chiarisce il suo ko a Montecarlo: “Non ho perso per il piede contro Musetti”

Leggi su Oasport.it

Una sconfitta di testa. È un po’ così che si potrebbe sintetizzare l’esito del derby tra Lorenzo, match valido per gli ottavi di finale del Masters1000 di. Sulla terra rossa del Principato, il toscano ha nettamente battuto il romano col punteggio di 6-3 6-3. Una prestazione consistente di Lorenzo, mentre una decisamente sottotono di.Un ko cheha spiegato così in conferenza stampa, parlando di aspetti mentali: “Sono entrato in campo anche abbastanza bene, ma non sono riuscito a stare attaccato punto su punto come faccio di solito e come mi piace fare. Mi sono ritrovato un po’ bloccato, senza vie si fuga, senza vie di svolta più che altro. Da lì in poi ho pensare ‘perché mi sta succedendo questo’ e non a come risolvere la partita. C’è da dire che lui mi ha concesso poco e niente.