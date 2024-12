Pronosticipremium.com - Milan-Roma, il pronostico di Serie A: tra Under e 1° tempo

Natale ormai un ricordo per laA, pronta a tenere incollati gli appassionati in questo periodo di festa con la 18ª giornata, l’ultima di questo 2024. Ben quattro match quest’oggi, che vedranno scendere in campo tra le altre Inter e Atalanta, con il turno dellache arriverà domani. Domenica 29 dicembre alle 20:45, nello splendido teatro di San Siro, sfida di cartello al, per tre punti fondamentali per entrambe le squadre.Giallorossi ancora in cerca della loro dimensione, ma con Ranieri le cose sono sicuramente migliorate. Sì il ko di Como, ma le vittorie contro Lecce e Parma hanno permesso alladi guardare la classifica con un po’ più di calma, ed ora si cerca un successo in trasferta che manca dal 25 aprile scorso, prima di preparare il derby della capitale. Dall’altra parte unreduce dallo 0-1 ottenuto a Verona, ma il clima che si respira in casa rossonera non è dei migliori, con Fonseca abbandonato un po’ a se stesso dalla società.