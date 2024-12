L’Inter ha deciso | pronta l’offerta per il gioiello del Real Madrid

Leggi su Sportface.it

difficilmente farà grossi movimenti nel prossimo mercato di gennaio, ma potrebbe essere una delle grandi protagoniste del calciomercato estivo.I nerazzurri, per stessa ammissione del Presidente Beppe Marotta, salvo clamorose occasioni o colpi di scena non faranno acquisti a gennaio dato che la rosa a disposizione di Simone Inzaghi è considerata completa e competitiva. Anche qualora dovesse esserci una cessione in attacco, con il Torino che è in forse pressing su Marko Arnautovic,non interverrà ma continuerà ad affidarsi a Joaquin Correa come più volte è stato fatto in questo inizio di stagione. Pur se non sarà attiva nel mercato invernale, però, la dirigenza nerazzurra sta già lavorando sotto traccia per la sessione estiva ed ha già messo nel mirino alcuni nomi importanti.