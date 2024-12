Sport.quotidiano.net - LE TRATTATIVE. La punta Bunino piace ai biancazzurri

Non c’è solo la Pro Patria sulle tracce di Cristian: secondo il sito TuttoC.com, laclasse 1996, attualmente in forza alla Pro Vercelli, dove ha collezionato 18 presenze, 2 gol e 1 assist,anche alla Spal. PALLONE D’ORO SERIE C. Cesare Galeotti e Mirco Antenucci sono in corsa per aggiudicarsi il Pallone d’Oro di serie C, un curioso premio istituito dal portale Affidabile.org che ha lanciato un sondaggio – coinvolgendo anche i tifosi – con l’obiettivo di individuare il giocatore più forte della Lega Pro. O quantomeno il più amato dalla gente. L’iniziativa si è sviluppata nel corso di alcuni mesi, nel girone B al primo posto si era piazzato Leonardo D’Alessio, difensore del Milan Futuro, tallonato da Mirco Antenucci che si era attestato in seconda posizione davanti ad Antonio Di Nardo del Campobasso.