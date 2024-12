Lettera43.it - L’avvocato del cittadino iraniano arrestato a Malpensa: «Respinge tutte le accuse»

Mohammad Abedini Najafabadi, ildi 38 anniil 16 dicembre all’aeroporto disubito dopo essere sbarcato da un volo proveniente da Istanbul, è accusato di associazione a delinquere con finalità di terrorismo. Attualmente si trova detenuto nel carcere di Opera, a Milano, in seguito a una misura cautelare disposta dalla Corte d’Appello di Milano. L’arresto di Abedini sarebbe legato, secondo fonti investigative, alla vicenda della giornalista italiana Cecilia Sala, trattenuta dalle autorità iraniane come presunta forma di ritorsione.di Abedini: «Non riesce a capire i motivi dell’arresto»Alfredo De Francesco, che rappresenta Abedini, ha dichiarato: «Dall’analisi dei documenti in mio possesso, pur essendo formalmente gravi lemosse, in realtà la posizione del mio assistito risulta molto meno grave di quanto può sembrare.