Il Real Madrid si rinforza a parametro zero | Alaba Rüdiger Mbappé e ora Alexander Arnold Marca

Dalla Spagna voci insistenti sul possibile trasferimento dial. L’esterno destro inglese prenderebbe tout court il ruolo di Dani Carvajal, giocatore straordinario ma trentaduenne e ora infortunato gravemente (si è rotto il legamento crociato, ndr). Lo spagnolo dunque non potrà assicurare le prestazioni di sempre così a lungo, per cui un grandissimo club come ilsi tutela (molto) in anticipo, un po’ come accadde con Marcelo e come vediamo ogni giorno con Tchouameni, Camavinga, Valverde. Tutti centrocampisti presi per essere il futuro di Modric e Kroos. Del terzino del Liverpool ha parlato quest’oggi, asserendo addirittura che i giochi – almeno quanto alle volontà delle parti – sarebbero quasi fatti.vestirà la maglia del, ha già avvisato i Reds ()Di seguito quanto riportato da:“Trentha già informato i dirigenti del Liverpool che il suo desiderio è quello di giocare per il