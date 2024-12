Oasport.it - Giovanni Franzoni cresce anche in discesa: “Vedo sul podio atleti della mia età, questo mi dà la carica”

continua il suo percorso di crescita nella velocità e porta a casa un buon 19° posto nellaodierna di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. Si tratta del miglior risultatocarriera nel circuito maggiore in questa specialità per il 23enne azzurro, esploso recentemente sfiorando addirittura ilin SuperG a Beaver Creek.Quest’oggi, sulla pista Stelvio che tra poco più di un anno ospiterà i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026,è entrato per la prima volta tra i migliori venti inlibera rivelandosi il terzo miglior italiano in classifica (subito alle spalle di Christof Innerhofer) con un distacco di 2.08 dal vincitore Alexis Monney e a 1.36 dalla terza piazza di Cameron Alexander.“Penso di essere adatto pertipo di pista.