Game-experience.it - Firesprite, ex sviluppatore rivela i progetti cancellati: Twisted Metal, un battle royale ed altro ancora

, studio interno di Sony, è recentemente tornato al centro delle discussioni a causa di alcuni concept art trapelati online che hannoto di fatto dei dettagli su due ambiziosi.Tra questi troviamo infatti un gioco live service post-apocalittico ed unsci-fi, entrambi sviluppati con Unreal Engine 5. Questi, che promettevano innovazioni visive e stilistiche, non sono mai arrivati alla fase di rilascio, a seguito di decisioni strategiche di Sony.Le immagini, condivise online da un ex artista di(grazie alla segnalazione di The Game Post), hanno mostrato armi e oggetti di scena altamente dettagliati, progettati per un gioco live service post-apocalittico.Questo titolo, sviluppato con Unreal Engine 5, mirava ad offrire un’atmosfera immersiva attraverso design realistici e dettagliati.