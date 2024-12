Pronosticipremium.com - Dybala da record con il Milan: ma deve sfatare il tabù San Siro

Dopo le tante difficoltà incontrate in questa prima parte di stagione, la Roma sembra essere riuscita a trovare la strada giusta per rialzarsi, anche se la sfida con il Como dimostra come ancora ci siano dei passaggi a vuoto. Un nuovo importante step sarà rappresentato dal match contro il, in programma domani, domenica 29 dicembre, alle ore 20.45 a San. I giallorossi andranno alla caccia della seconda vittoria consecutiva dopo quella con il Parma, per continuare la propria risalita in classifica.Con i rossoneri servirà una prestazione di alto livello, soprattutto da un giocatore come Paulo, la cui doppietta nell’ultima giornata potrebbe averlo sbloccato. L’argentino resta il punto di riferimento offensivo per la Roma, con Ranieri che spera di continuare ad averlo a disposizione nonostante l’interesse del Galatasaray sia ancora concreto.